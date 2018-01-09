​Избирательный штаб Путина начнет работу в ближайшее время

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина должен начать работу в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, в ближайшее время», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда заработает избирательный штаб кандидата в президенты. Он также отметил, что является пресс-секретарем главы государства и не имеет никакого отношения к фонду кандидата в президенты Путина.

«Я как пресс-секретарь президента Путина, не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата в президенты, и не имею права отвечать на эти вопросы по закону», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какие физические лица внесли средства в избирательный фонд кандидата в президенты Путина.

Напомним, что ранее появилась информация, что в избирательный фонд Владимира Путина к данному моменту поступило более 400 млн рублей.