Центробанк создаст кодекс этического поведения для участников финансового рынка

Центральный банк России приступил к созданию кодекса этического поведения для участников финансового рынка, сообщает «РБК» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

«Задача кодекса – закрепить правила добросовестного поведения на финансовом рынке, чтобы обеспечить клиентам получение стандартизированных услуг в рамках общих принципов, исключить возможность двойного толкования тех или иных вопросов, а в конечном итоге – способствовать формированию цивилизованного, конкурентоспособного рынка, — пояснил Лях. — Например, в кодексе будет четко прописано, что недобросовестными практиками помимо манипулирования и инсайдерской торговли являются введение клиента в заблуждение недобросовестными аналитическими рекомендациями, сообщение о том, что позиция открыта, когда на самом деле не открывалась, рекомендации покупать бумагу, которую сам участник покупать не планирует, а порой продает».

При этом отмечается, что кодекс будет носить рекомендательный характер, а также закрепит общие подходы к оказанию финансовых услуг профессиональными участниками и аналитиками, уточнил Валерий Лях. «Несоблюдение кодекса не будет приводить к юридическим последствиям, но в конечном счете будет отрицательно влиять на репутацию участника рынка, а следовательно, и на доверие к нему розничного клиента и коллег по цеху», — отмечает Валерий Лях.

Планируется, что кодекс будет введен в 2018 году.