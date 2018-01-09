​За прошлый год по самому загруженному направлению было совершено 65 тыс. рейсов

Авианаправление Сеул–Чеджудо стало самым загруженным в мире, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

За прошлый год самолеты совершили 65 000 рейсов (178 перелетов в день) из Сеула в южнокорейскую провинцию, расположенную на одноименном острове в Корейском проливе.

Вторую позицию занимает направление Мельбурн-Сидней (54 500 рейсов за прошлый год), на третьем - Мумбаи-Дели (почти 47 500 рейсов). В пятерку рейтинга также пошли направления Фукуока – Токио (42 800 рейсов) и Рио-де-Жанейро – Сан-Паоло (39 300 перелетов).

Перелет из Сеула в Чеджудо длится менее часа. Благодаря пляжам и курортам остров стал одним из наиболее популярных направлений корейского внутреннего туризма.