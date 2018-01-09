​В отношении Apple началось расследование из-за замедления старых iPhone

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Apple, которая в декабре признала, что намеренно замедляла работу старых моделей iPhone, сообщает «NewsRu», со ссылкой на Reuters.

Расследование ведется по статье «Обман» на основании жалобы, поданной общественной организацией «Стоп программе устаревания», которая обвинила Apple в предумышленном снижении производительности и жизни старых смартфонов в целях ускорения их замены пользователями.

Авторы подчеркивают, что корпорация должна понести ответственность за все проданные iPhone с момента вступления в силу закона от августа 2017 года, в котором намеренное замедление работы техники производителем было признано преступлением.