​КНДР отправит делегацию на зимние Олимпийские игры

КНДР приняла решение отправить делегацию на зимние Олимпийские игры, которые начнутся в феврале 2018 года, сообщает «Meduza», со ссылкой на Reuters.

Собеседника агентства заявил, что в делегацию Северной Кореи войдут чиновники, спортсмены и группа поддержки. При этом пока не уточняется, будут ли спортсмены участвовать в соревнованиях.

По данным The New York Times, ранее квалификацию на Игры прошла только пара северокорейских фигуристов, но сборная страны пропустила срок подачи заявки, который истек 31 октября.