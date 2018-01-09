​ВКС России запланировали более 500 учений в 2018 году

Воздушно-космические силы России в 2018 году проведут более 500 учений и 1300 мероприятий с различными категориями военнослужащих, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

«В 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования Воздушно-космических сил спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут: более 500 учений различного уровня, более 1300 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих», – сообщили «Интерфаксу» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Подготовка Воздушно-космических сил в 2018 году будет проводиться с учетом поставки в войска современных образцов вооружения и военной техники, развития системы управления, разведки и радиоэлектронной борьбы, а также опыта боевого применения, полученного в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике», – заявили в департаменте.