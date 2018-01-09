​Бюджет Министерства обороны останется на прошлогоднем уровне

В Министерстве обороны России заявили, что военный бюджет на 2018 год останется на уровне 2017 года, сообщают «Ведомости».

При этом отмечается, что он подготовлен с учетом завершения операции в Сири. «Бюджет Минобороны РФ на 2018 год не будет подвергнут секвестру и сформирован на уровне 2017 года», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

«В 2017 году бюджет военного ведомства был сокращен на 6 процентов. Сокращение не затронуло расходы на социальные обязательства и госпрограмму вооружений», – говорится в сообщении.