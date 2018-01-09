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​Избирательный фонд Владимира Путина достиг максимального объема

Фото uznayvse.ru
Фото uznayvse.ru

Накануне избирательный фонд Владимира Путина набрал более 400 миллионов рублей. Из них более 9 миллионов потрачено на изготовление и распространение агитационной продукции, сообщает «Интерфакс».

Такие данные отображены в документе о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, опубликованном на сайте Центризбиркома.

Отметим, что законом установлена предельная сумма всех расходов кандидата из его фонда. Она не может превышать 400 млн рублей. Таким образом, фонд Владимира Путина, который баллотируется на пост в качестве самовыдвиженца, сформирован в полном объеме.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 124, комментариев: 0


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