​«Газпром» побил рекорд по экспорту газа установленный в 2016 году

«Газпром» опубликовал оперативные данные по экспорту газа в Европу, сообщают «Ведомости».

«В 2017 г. компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа, – цитируются в сообщении слова предправления компании Алексея Миллера. – Это на 14,6 млрд куб. м (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 г.».

Миллер заявил, что второй подряд абсолютный рекорд, «с одной стороны, демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой – его надежные поставки в необходимых объемах».

Отметим, что крупнейшим европейским клиентом «Газпрома» по-прежнему является Германия. Страна импортировала 53,4 млрд куб. м газа, что тоже стало историческим рекордом. Для сравнения: норма годового потребления для семьи из четырех человек в Москве в квартире с газовой плитой – около 400 куб. м.

Общий рост поставок в 12 стран составил 15,65 млрд куб. м – больше, чем рост экспорта в целом.