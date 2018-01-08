​На избирательном счету Владимира Путина уже лежит 400 млн рублей. Это максимум, разрешенный законом

Самостоятельно выдвинувшийся в президенты России Владимир Путин уже собрал на своем избирательном счету 400 млн рублей – это максимум, разрешенный законом (в случае, если денег там окажется больше, они должны будут возвращаться жертвователям). Как пишет ТАСС, из этих денег большую часть выделили региональные фонды, а 28 млн рублей дала "Единая Россия".

Владимир Жириновкий идет на втором месте по сбору денег на спецсчету – у него уже порядка 200 млн рублей. Далее с большим отрывом двигаются Борис Титов (20,7 млн) и Ксения Собчак (19,44 млн).