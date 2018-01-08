​Косить и не забивать! Медведев обязал россиян подстригать траву

Россияне, в чьем владении находятся земельные участки, теперь будут обязаны подстригать (либо, в зависимости от размеров, скашивать) траву на их территории, а также убирать мусор. Соответствующие поправки в противопожарные правила подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Все это коснется людей, чья земля находится в пределах населенных пунктов или в разнообразных садоводческих и дачных товариществ и объединений. Кроме того, теперь злостными нарушителями пожарных правил будут люди, которые выбрасывают окурки и спички из окон поездов и машин.