​«Неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж». Аэрофлот объяснил, за что снял с рейса жену Аршавина

Аэрофлот дал комментарий о том, почему жена футболиста Андрея Аршавина Алиса была снята с рейса, вылетающего из Москвы в Алма-Ату — причиной стало деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа.

Так, цитируют компанию "Ведомости", Алиса Аршавина пыталась пересадить няню своих детей из салона экономкласса в бизнес, при этом представляясь майором ФСБ. Кроме того, ее ребенок бегал по салону в момент, когда самолет уже начал движение — в это время пассажиры должны быть пристегнутыми. После того, как экипаж несколько раз безрезультатно пытался успокоить леди, и даже выдал ей письменное предписание, командир принял решение снять ее рейса.

В своем комментарии Аэрофлот также прозрачно намекнул и напомнил, что с июня 2018 года вступает в силу закон, который позволит авиакомпаниям включать любителей подебоширить на борту в черные списки и в дальнейшем отказывать им в праве перелета.