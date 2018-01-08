​Правительство России будет субсидировать кредиты для малого и среднего бизнеса. Медведев утвердил условия

Федеральный бюджет будет субсидировать кредиты для малого и среднего бизнеса, пишут "Ведомости". Для этого правительство будет давать деньги банкам, но при условии, что их кредитная ставка для предпринимателей будет не выше 6,5 процентов, при этом субсидировать из них будут 3,5 процента для малого бизнеса и 3,1 процента для среднего. В свою очередь, банки должны доказать, что у них есть опыт кредитования предпринимателей, соблюдать нормативы, вовремя платить налоги.