​Генпрокуратура рассказала, какие преступления в России самые «популярные»

Силовики подвели предварительные итоги 2017 года, и из них следует, что самое частое преступление в России – это мошенничество. Всего их на бескрайних просторах нашей страны случилось почти 205 тысяч за 11 месяцев прошедшего года (это каждое десятое правонарушение в России), что на 6,8 процента больше, чем в 2016-м. К слову, пишет "КоммерсантЪ", Югра вошла в топ-10 регионов, где количество мошенничеств выросло в большей степени – у нас их случилось на 1,2 тысячу больше, чем годом ранее. Лидер роста – Саратовская область – на 2,4 тысячи мошенничеств больше.

Примечательно, что раскрываемость этого вида преступлений довольно низка. Если общая раскрываемость в России находится на уровне 54 процентов, то в случае с мошенничествами преступников находят только в четверти случаев.