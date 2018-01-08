​Мужская сборная России по биатлону в Оберхофе споткнулась у подножия пьедестала

Мужская сборная России по биатлону показала тот же результат на эстафете, что и наши девушки – обидное четвертое место. Это при условии, что страны-лидеры выставили не самые мощные составы – как пишет Чемпионат.com, под своими флагами на эстафету не вышли такие звезды, как Фуркад, младший Бё, Свендсен, Шемпп. За Россию выехали бегать и стрелять Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Свои коррективы в ход гонки внесла погода – трассу закутал плотный туман, поэтому на стрельбе уходить «чистыми» получалось лишь единицам счастливчиков. В итоге самыми удачливыми оказались шведы, на втором месте завершила гонку Италия, а на третьем – Норвегия.