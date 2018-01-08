​Счетная палата ожидает дефицит федерального бюджета на уровне 1,8 процента ВВП

Дефицит федерального бюджета в 2017 году составит 1,8-1,9 процента ВВП, полагает Счетная палата РФ. Это меньше, чем предусмотрено законом. Позитивная динамика случилась из-за (сюрприз!) роста цен на нефть, что позволило получить «лишние» 240-270 млрд рублей, пишет ТАСС. Между тем в Минфине прогнозы еще более радужные – что дефицит составит всего 1,6 процента ВВП. Там также полагают, что доходы федеральной казны в итоге окажутся на уровне 15 трлн рублей, что на 1,5 трлн больше запланированного изначально.