​Минэкономразвития прокомментировало «наезд» европейских коллег на 1,4 миллиарда евро

Министерство экономического развития России ответило на претензии европейских коллег, которые направили в ВТО требование взыскать с нашей страны 1,4 млрд евро за эмбарго свинины из ЕС. Российские чиновники полагают этот наезд безосновательным, так как этот спор уже был урегулирован на панели арбитров ВТО, и все ее требования были выполнены.

Кроме того, как утверждает представитель министерства, в претензии ЕС речь идет даже не о штрафах, а об отзыве некоторых преференций, которые ВТО предоставляет России как своему члену. Однако и это не очень приятно, поэтому наша сторона потребует созыва еще одной панели арбитров для решения этого спора.