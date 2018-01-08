​Звягинцев не получил «Золотой глобус». И «Игра престолов» тоже. Кто же получил?

Лучшим фильмом-драмой года по версии «Золотого глобуса» стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (она косвенно получила еще три награды – за лучшую актрису, лучшего актера второго плана и лучший сценарий), а в номинации среди комедий и мюзиклов — «Леди Бёрд». Лучшим драматическим сериалом признан «Рассказ служанки», который обошел всемирно знаменитую «Игру престолов». Лучшим мультфильмом стала работа студии Пиксар «Тайна Коко».

Российский фаворит и один из лучших фильмов 2017 года «Нелюбовь» Андрея Звягинцева уступил награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» немецкому режиссеру турецкого происхождения Фатиху Акину с лентой «Из ниоткуда». Интересно, что в той же номинации участвовала знаменитая актриса Анджелина Джоли, которая выступила режиссером фильма на камбоджийском языке «Сначала они убили моего отца» — о правлении красных кхмеров.