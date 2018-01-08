​Теперь уже точно: пройти регистрацию на выборы президента попробуют 15 человек

Накануне завершился прием документов от смелых людей, желающих выйти на президентские выборы в качестве самовыдвиженцев. Из 46-и желающих ЦИК принял документы у 15-ти. Среди них, например, основатель ОО «Дети СССР» Тристан Присягин, житель Челябинской области Виктор Черепанов, москвич Василий Пугачев, депутат Костромской облдумы Владимир Михайлов и действующий президент России Владимир Путин. Последние два, к слову, уже открыли счета и начали сбор подписей.

По данным, приведенным главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым, еще у трех документы находятся на проверке, а десятерым одобренным самовыдвиженцам уже отказали.

На данный момент это все, что нужно знать об этом аспекте выборов президента России.