​Американские спецслужбы полагают, что Россия планирует вмешаться в крупные выборы. Не только в США

Россия хочет вмешаться в ход выборов президента Мексики, утверждает советник Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер, пишет «Эхо Москвы». По его словам, уже видны признаки, что специалисты из нашей страны пытаются настроить друг против друга социальные группы у соседей США. Пока отсутствующая реакция МИДа России на эту новость можно предсказать с высокой долей вероятности – Мария Захарова еще раз иронично (местами, даже слишком) посмеется над своими атлантическими коллегами.

А в ЦРУ тем временем ожидают вмешательства России в другой, более важный для них электоральный процесс – выборы в Конгресс. Они пройдут в ноябре 2018 года.