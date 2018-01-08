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​Американские спецслужбы полагают, что Россия планирует вмешаться в крупные выборы. Не только в США

Россия хочет вмешаться в ход выборов президента Мексики, утверждает советник Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер, пишет «Эхо Москвы». По его словам, уже видны признаки, что специалисты из нашей страны пытаются настроить друг против друга социальные группы у соседей США. Пока отсутствующая реакция МИДа России на эту новость можно предсказать с высокой долей вероятности – Мария Захарова еще раз иронично (местами, даже слишком) посмеется над своими атлантическими коллегами.

А в ЦРУ тем временем ожидают вмешательства России в другой, более важный для них электоральный процесс – выборы в Конгресс. Они пройдут в ноябре 2018 года.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 201, комментариев: 4


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 11:34
Как бишь там говорили знающие люди? Ах, да: "Россия не находится в центре внимания США. Там и других проблем хватает, верьте нам. Это всё вымысел кремлёвских пропагандистов".
Gennady Veselkov
не нравится
Сегодня в 11:37
Этот помощник президента США по национальной безопасности Герберий МаХмастер, по своей дебильности очень напоминает помощника президента УКРАДИны Петьки Потрошенко.
444
не нравится
Сегодня в 12:06
А в чем проблема? Россия поддерживает все крайне правые силы мира и всех диктаторов мира. В том числе и деньгами. Как Марин Ле Пен с ее партией. Не говоря уж о платных троллях за российский бюджетный счет, вроде тарантаса и неожиданно прорезавшегося мистера "Веселкова", которые для нормальных стран дело невиданное. Созываемые этими ольгинскими троллями одновременные митинги в защиту мусульман и против "понаехавших" долго еще не забудутся американцами, как и фейковые Facebook аккаунты "американцев".
tanatos49
не нравится
Сегодня в 14:25
>>которые для нормальных стран дело невиданное<<
Как вы по США и ЕС прошлись. Аж жуть.

>>фейковые Facebook аккаунты "американцев"<<
... по показаниям простых американских патриотов, типа 444.

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