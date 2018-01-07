​С начала 2018 года части россиян должны быть доступны электронные рецепты на медицинские препараты

В нескольких регионах России с начала 2018 года будет работать система по выписыванию электронных рецептов на лекарства. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову пишет ТАСС. Все это происходит в рамках закона о телемедицине. Его первое направление – налаживание телекоммуникационной связи между учреждениями, врачами и пациентами. Далее пойдет полный переход на электронный документооборот (включая рецепты), который с 2019 года будет включать в себя направления на сильнодействующие и наркотические препараты. А затем закон предполагает собрать всю медицину страны в единую информационную базу.