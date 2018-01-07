​Российские биатлонистки остановились в шаге от пьедестала в марафоне на Кубке мира в Оберхофе

Биатлонистки из России заняли четвертое место на эстафете 4 по 6 километров на Кубке мира в Оберхофе. Как пишет ТАСС, за нашу сборную выступили Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт. Как сообщают спортивные обозреватели, девушки имели все шансы попасть на пьедестал, однако Юрлова-Перхт ошиблась во время последней стрельбы и была вынуждена ехать на штрафной круг (первый для сборной на всей эстафете). В итоге «бронзу» забрали шведки. На втором месте закончили немки, а победительницами эстафеты стала французская сборная.

Сегодня же пройдет мужская эстафетная гонка в рамках Кубка мира.