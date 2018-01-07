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​Московские власти: столицу в прошедшем году посетили 21 млн человек и потратили там сотни млрд рублей

Москва за 2017 год собрала 21 млн гостей, которые привезли и оставили в столице около 600 млрд рублей (это три годовых бюджета всей Югры), пишет «Мослента» со ссылкой на заммэра по экономической политике Наталью Сергунину. Сам Сергей Собянин отмечал, что одни лишь уличные фестивали принесли столице 60 млрд рублей. За счет потока туристов фестивали дают местному бизнесу прирост в 20-30 процентов товарооборота.


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Сегодня в 18:05, просмотров: 128, комментариев: 0


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