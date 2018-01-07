​На богослужения в честь Рождества Христова в России пришли около 2,5 млн человек

Два с половиной миллиона россиян пришли на праздничные богослужения в честь Рождества Христова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД. Ведомство сообщает, что в ночь на Рождество в 5,7 тысячах населенных пунктах прошло 11 тысяч богослужений. Безопасность торжеств обеспечивали 50 тысяч полицейских, четыре тысячи военных и росгвардейцев, 3,5 тысячи частных охранников, а также более 15 тысяч дружинников и казаков.

Напомним, что к православным в России к себя относят около 60 млн граждан, то есть 40 процентов населения.