​Трамп ответил на обвинения в психической неустойчивости: «Я гениален, стабильно гениален!»

Очередные веселые слова изрек президент США Дональд Трамп. Прочитав выдержку из книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», где говорится о его якобы психической нестабильности, президент изрек: «Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до звезды телевидения и президента США (с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не просто умен, а гениален, стабильно гениален!»