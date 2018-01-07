Очередные веселые слова изрек президент США Дональд Трамп. Прочитав выдержку из книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», где говорится о его якобы психической нестабильности, президент изрек: «Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до звезды телевидения и президента США (с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не просто умен, а гениален, стабильно гениален!»
Трамп ответил на обвинения в психической неустойчивости: «Я гениален, стабильно гениален!»
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