​Патриарх Кирилл видит в цифровых технологиях опасность для свободы и прав человека

Глава Русской Православной Церкви Кирилл в своем интервью каналу «Россия-1» высказался об опасности, которые таят новейшие цифровые технологии. Удивительно, но первоочередную опасность оных он увидел в возможности нехороших людей безнаказанно попирать основные права и свободы людей.

Так, например, Кирилл полагает, что полная цифровизация экономики и уход от наличных денег, с одной стороны, выглядят отлично, но, с другой, это может стать фактором тотальной несвободы – в случае, если доступ к электронному счету гражданина будет ограничен из-за его убеждений. Раскрывая суть этого примера, патриарх рассказал, что в некоторых европейских странах при собеседовании на гражданство или вид на жительство людям показывают фильм с упоминанием ценностей толерантности к теме ЛГБТ, а затем спрашивают, разделяет ли претендент на гражданство эти убеждения. Если ответ будет отрицательным, то собеседование будет провалено. «А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями?» – резюмирует Кирилл.