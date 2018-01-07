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​В Югре пожарные спасли пять человек из пылающего дома

Накануне утром в Югорске диспетчерская служба получила сигнал о том, что загорелся один из домов в СОТ «Березка». Туда выехали все спасательные службы, и не зря – у дома горел утеплитель трубы и стены, а внутри, как выяснилось, мирно спала семья – родители с тремя детьми. Как пишет «О! Сургут», пожарные параллельно спасали людей и тушили огонь. Судя по всему, пожар случился из-за нарушений в работе печи.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 382, комментариев: 0


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