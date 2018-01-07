​Сегодня ЦИК завершит прием документов от самовыдвиженцев в президенты. Пока таковых оказалось 47

С начала кампании по подаче документов на выборы президента России в ЦИК пришли 47 самовыдвиженцев, среди которых скромно оказался действующий глава государства Владимир Путин. Нескромно оказавшийся там же Алексей Навальный, как и многие другие, получил отказ от ЦИКа, и сегодня последнее окно возможностей для всех желающих возглавить Россию закроется, так как наступил последний день приема документов. Как пишет newsru.com, кроме 47 самовыдвиженцев в ЦИК пришли уведомления от 21-й партии, которые направили на выборы своих кандидатов.