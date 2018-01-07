​Евросоюз хочет ежегодно отсуживать у России более 1,4 млрд евро из-за эмбарго на ввоз свинины

В международный арбитражный суд направлен иск от Всемирной торговой организации к России, с которой планируется взыскать потери Евросоюза от «контрсанкционного» эмбарго свинины. Размер немалый – 1,4 млрд евро сейчас, и столько же +15 процентов в последующие года. Именно таков был объем поставок свинины в Россию в 2013 году.

После этого, как пишет lenta.ru, 30 января 2014 года ввоз живых свиней из ЕС был ограничен из-за вспышки африканской чумы свиней. Ну а далее случились крымские события, а также развязывание военных действий на Донбассе, что запустило механизм санкций против нашей страны и ответной реакции российских властей в виде запрета на поставки продуктов питания из недружественных государств. Как полагают в ВТО, конкретно в случае со свининой российские власти дали маху и нарушили правила организации, в которую наша страна вступила не так давно.

Теперь международный арбитраж будет разбираться, правомерно ли требование ЕС и применимы ли подобные финансовые санкции к России.