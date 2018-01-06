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Мединский предпочел Оксиморона вместо его обидчика с «противной кличкой»

В интервью «RT» министр культуры Владимир Мединский отказался отвечать на вопрос о своем главном достижении 2017 года. При этом заявил, что в его ведомстве делают слишком много хорошего, сообщает «NewsRu».

Однако он назвал предпочтительного рэп-исполнителя и фильм – в обоих случаях по внешним признакам.

«Оксимирон. Мне второго название не нравится, кличка противная", – ответил Мединский на вопрос кого бы он предпочел среди отечественных рэперов - Оксимирона или Гнойного.

Когда его попросили выбрать между Дудем и Познером, после недолгой паузы он заявил : «Владимир Соловьев».

Также Мединский заявил, что фильм «Аритмия» ему ближе, чем «Нелюбовь».


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Сегодня в 19:45, просмотров: 16, комментариев: 0


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