Мединский предпочел Оксиморона вместо его обидчика с «противной кличкой»

В интервью «RT» министр культуры Владимир Мединский отказался отвечать на вопрос о своем главном достижении 2017 года. При этом заявил, что в его ведомстве делают слишком много хорошего, сообщает «NewsRu».

Однако он назвал предпочтительного рэп-исполнителя и фильм – в обоих случаях по внешним признакам.

«Оксимирон. Мне второго название не нравится, кличка противная", – ответил Мединский на вопрос кого бы он предпочел среди отечественных рэперов - Оксимирона или Гнойного.

Когда его попросили выбрать между Дудем и Познером, после недолгой паузы он заявил : «Владимир Соловьев».

Также Мединский заявил, что фильм «Аритмия» ему ближе, чем «Нелюбовь».