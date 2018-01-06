В силу вступило решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах

Апелляционная коллегия Верховного суда отказалась удовлетворить жалобу политика Алексея Навального, сообщают «Ведомости» со ссылкой на юриста, представляющего интересы Навального Ивана Жданова.
«В удовлетворении апелляционной жалобы отказать», - написал он.
«Решение суда первой инстанции Верховного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу административного истца - без удовлетворения», - передает слова судьи «Интерфакс».
Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в президентских выборах вступило в законную силу.