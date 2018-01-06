Путин подписал указ о сокращении 10 тысяч сотрудников ГИБДД

Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращениях в МВД, которые коснутся исключительно сотрудников ГИБДД, утверждает издание «Газета.ру» со ссылкой на внутренний приказ ведомства.

Таким образом, среди автоинспекторов сократят каждое пятое место, увольнения не коснутся лишь двух подразделений: по регистрации и по проведению экзаменов на получение прав.

Указ об установлении предельной численности сотрудников МВД, подписанный 31 декабря, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По сравнению с предыдущим указом сотрудников МВД должно стать на 10 тысяч меньше. При этом в указе не обозначено кого конкретно сокращают.