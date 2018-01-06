15 тысяч россиян прошли биометрический контроль на границе Украины

За первую неделю 2018 года биометрический контроль при въезде на Украину прошли более 22,5 тысяч человек, из них почти 15,5 тысяч - граждане России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника главы Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

«В целом с начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые, согласно решению СНБО, должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тысяч почти 15,5 тысяч - граждане Российской Федерации», – сказал он в эфире телеканала «112.Украина».