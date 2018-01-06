Коллегия Верховного суда рассмотрит жалобу Навального в связи с отказом ему в участии в выборах

Представитель Алексея Навального Иван Жданов заявил, что апелляционная коллегия Верховного суда в субботу рассмотрит жалобу оппозиционера Алексея Навального на постановление о признании законным решения Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения кандидатом в президенты России, сообщает «Интерфакс».

«Судебное заседание состоится сегодня», – сказал он.

Напомним, что Верховный суд России 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.