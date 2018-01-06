Медведев подписал документ, упрощающий подачу документов при усыновлении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок подачи документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт правительства РФ.

Таким образом, гражданам желающим оформить опекунство, не надо самостоятельно приносить в органы опеки и попечительства:

выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другие документы подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копию финансового лицевого счета с места жительства;

справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования;

копию пенсионного удостоверения, справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Органы опеки будут самостоятельно запрашивать эти документы у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.