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Медведев подписал документ, упрощающий подачу документов при усыновлении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок подачи документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт правительства РФ.

Таким образом, гражданам желающим оформить опекунство, не надо самостоятельно приносить в органы опеки и попечительства:

  • выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другие документы подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копию финансового лицевого счета с места жительства;
  • справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования;
  • копию пенсионного удостоверения, справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Органы опеки будут самостоятельно запрашивать эти документы у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 180, комментариев: 3


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Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 13:55
кто Димона усыновит? есть желающие
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:05
Так он же сын лейтенанта Шмидта.
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:07
Я бы усыновил
И воспитал как нррмального мужика

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