МОК одобрил форму для сборной России по хоккею // ФОТО

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму российских хоккеистов на зимней Олимпиаде 2018 года, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник, знакомый с процессом согласования экипировки российских спортсменов.

Информацию также подтвердил «Чемпионат», в распоряжении которого оказались фотографии.

Стоит отметить, что на данном варианте формы не будет эмблемы с изображением хоккеиста и будет нанесена надпись Olympic Athlete from Russia, под которым в Южной Корее будут выступать все российские спортсмены.

Федерация хоккея России ждет окончательного утверждения формы со стороны фирмы-изготовителя.