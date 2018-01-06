8 января МОК представит информацию по списку потенциальных российских участников ОИ-2018

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что международный олимпийский комитет (МОК) предоставит первую информацию по списку потенциальных участников зимней Олимпиады от России 8 января, сообщают «Ведомости».

Отметим, что Олимпийский комитет России направил в МОК список из 350 потенциальных кандидатов на участие в Играх.

Напомним, что в МОК в начале декабря отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018. Спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях в индивидуальном порядке и только под нейтральным флагом.