Apple рассказала о уязвимостях процессоров iPhone, iPad и Mac

Корпорация Apple рассказала, что все компьютеры Mac и устройства на операционной системе iOS оказались подвержены зависимостям процессоров, сообщают «Ведомости».

По данным Apple, Meltdown и Spectre затронули все современные процессоры и почти все вычислительные устройства и операционные системы, в частности, Mac, iPad и iPhone.

Об зависимостях ранее сообщили эксперты Google. Одна из них, Meltdown – касается только чипов производства Intel на ноутбуках и компьютерах. Однако другая уязвимость, получившая название Spectre, обнаружена в чипах Intel, AMD и ARM в смартфонах, планшетах и компьютерах.

«Поскольку для использования Meltdown и Spectre необходимо загружать вредоносные приложения на устройства Mac или iOS, мы рекомендуем скачивать программное обеспечение только из надежных источников,таких как App Store», - говорится в сообщении