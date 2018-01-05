Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы

Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы за «злостное превышение полномочий» на посту президента Грузии, сообщает «Интерфакс».

По данным «РИА Новостей» первым предложением в качестве наказания было четыре года заключения, однако срок сократили по закону об амнистии на одну четверть — до трех лет.

После оглашения приговора адвокат София Гогличидзе заявила, что «в деле нет ни одного свидетельства, подтверждающего вину Саакашвили», так как он имел право помиловать полицейских, являясь президентом.