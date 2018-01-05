«Россия 1» стал самым популярным каналом в новогоднюю ночь

В последний день 2017 года и новогоднюю ночь самым популярным каналом стал «Россия 1», сообщает «РБК» со ссылкой на результаты телеизмерений исследовательской компании Mediascope.

За весь эфирный день, с 5:00 31 декабря 2017 года и до 4:59 1 января 2018, аудитория «России 1» превысила в среднем 3,2 миллиона человек старше четырех лет. Вторую позицию занял Первый канал, который за тот же временной период смотрели чуть более 3 млн телезрителей.

Напомним, что годом ранее лидером был Первый канал: тогда его аудитория за весь эфирный день в среднем равнялась почти 3,5 млн человек старше четырех лет, тогда как у "России 1" было 3 млн зрителей.