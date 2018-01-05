16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,6002   EUR  68,8668  

Впервые с декабря 2015 года КНДР проведут переговоры с Южной Кореей

КНДР приняли решение провести переговоры с Южной Кореей. Они состоятся на следующей неделе, сообщает «ТАСС» со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

Переговоры должны состояться 9 января в приграничном пункте в Пханмунджоме. Они статут первыми межкорейскими переговорами с декабря 2015 года.

Ожидается, что на предстоящих переговорах на высоком уровне будет обсуждаться вопрос участия сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Напомним, что ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились не проводить совместные военно-морские учения в ходе Олимпийских игр при условии, что КНДР не будет осуществлять никаких провокационных действий.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:28, просмотров: 118, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Фильм года. ​Просто загляденье

Фильм года. ​Просто загляденье
Какое кино стало самым популярным в России в уходящем 2017 году?
Надежда Макаренко Сегодня в 15:09
39 0
Слух года. ​Живее всех живых

Слух года. ​Живее всех живых
Слухи о смерти ГКЦ сильно преувеличены
Надежда Макаренко Сегодня в 14:07
93 0
Оптимизация года. ​С переменным успехом

Оптимизация года. ​С переменным успехом
Реорганизация «Галереи кино» всколыхнула сургутскую общественность
Надежда Макаренко Сегодня в 13:14
106 0
Фестиваль года. ​О нашумевшем

Фестиваль года. ​О нашумевшем
Проекты Сургутской филармонии как образец фестивального искусства
Надежда Макаренко Сегодня в 12:14
130 0
Выставка года. ​Запретите тити!

Выставка года. ​Запретите тити!
История о том, как власти спешно и смешно закрыли арт-проект «Табу»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:04
183 0
Успех года. ​И зал встал

Успех года. ​И зал встал
Театр пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ триумфально выступил в Кремле
Надежда Макаренко Сегодня в 10:09
170 0
Картина года. Дорогой Леонардо!

Картина года. Дорогой Леонардо!
Картину «Спаситель мира» кисти да Винчи продали за рекордные 450 млн долларов
Надежда Макаренко 04 января в 15:05
318 0
Посадки года. ​Ну и дела!

Посадки года. ​Ну и дела!
Самые громкие аресты — 2017
Василий Мирский 04 января в 14:14
545 0
Расследование года. ​Снова Димон

Расследование года. ​Снова Димон
Фильм Навального о Медведеве вызвал ажиотаж, но уже забылся
Василий Мирский 04 января в 13:03
571 0
Провал года. ​Быстрее, выше, без флага

Провал года. ​Быстрее, выше, без флага
Сборной не будет, спортсмены будут
Харитон Знаменский 04 января в 12:02
441 0
Фантазии года. ​Говорят, не повезёт

Фантазии года. ​Говорят, не повезёт
Определилась судьба двух вокзалов Сургута
Лилия Сулейманова 04 января в 11:16
894 4
Прогноз года. ​К гадалке не ходи

Прогноз года. ​К гадалке не ходи
Какие перемены ожидают нас в 2018 году
Дмитрий Щеглов 04 января в 10:04
927 1
Щедрость года. ​Дай пять!

Щедрость года. ​Дай пять!
Фонд поколений Югры превратился в 5000 рублей для молодёжи
Харитон Знаменский 03 января в 15:01
1210 0
Блогер года. ​Попал в сеть

Блогер года. ​Попал в сеть
Андрей Трубецкой удивил интернет своим видеоблогом
Михаил Калабин 03 января в 13:15
729 13
Инновация года. Не морозь меня

Инновация года. Не морозь меня
В Сургуте появилась целая тёплая остановка с Wi-Fi
Полина Амирова 03 января в 12:12
603 0
Митинги года. ​Постояли за себя

Митинги года. ​Постояли за себя
В 2017 году Сургут ненадолго включился в протесты, но быстро сник
Андрей Луговой 03 января в 11:02
654 10
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика