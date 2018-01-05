Впервые с декабря 2015 года КНДР проведут переговоры с Южной Кореей

КНДР приняли решение провести переговоры с Южной Кореей. Они состоятся на следующей неделе, сообщает «ТАСС» со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

Переговоры должны состояться 9 января в приграничном пункте в Пханмунджоме. Они статут первыми межкорейскими переговорами с декабря 2015 года.

Ожидается, что на предстоящих переговорах на высоком уровне будет обсуждаться вопрос участия сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Напомним, что ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились не проводить совместные военно-морские учения в ходе Олимпийских игр при условии, что КНДР не будет осуществлять никаких провокационных действий.