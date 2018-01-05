В России открылись первые пункты сбора подписей в поддержку Путина

В Хабаровске открылись первые пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборы главы государства, сообщает «ТАСС» со ссылкой на регионального координатора участвующего в сборе подписей движения «Волонтеры Победы» в Хабаровском крае Анастасию Брага.

«В двух пунктах в городе Хабаровске волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина», – сказала Брага.

Она подчеркнула, что все подписи будут собираться в строгом соответствии с законом.

Напомним, что Путину, как самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей граждан, проживающих на его территории.