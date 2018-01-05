В России появится клуб разведения ненецкой лайки // ФОТО

Директор «Фонда экономических программ» Ян Туров заявил, что клуб разведения ненецкой лайки, важнейшей породы для оленеводов российского Севера, создадут в Нарьян-Маре в 2018 году, сообщает «ТАСС».

Он рассказал, что это необходимо для сохранения традиционных видов промыслов коренных народов Севера, использующих данную породу для выпаса оленей.

«Мы планируем сформировать реестр ненецкой оленегонной лайки в 2018 году. Эту будет список чистокровных собак этой породы, которых можно будет использовать для развития популяции. Работу начнем в январе-феврале, на нее уже получили грант экспертного центра "ПОРА" ("Проектный офис развития Арктики" - прим. ТАСС). Для начала создадим кинологический клуб оленегонной лайки в Нарьян-Маре», - сказал Туров, отметив, что в оленеводстве ненецкая порода является настоящим помощником - чует хищников, защищает стадо и охраняет дом оленевода.

Стоит отметить, что данной породой интересуются и представители Северной Европы, где существуют проблемы с собственными пастушьими породами. «Финляндия и Швеция не смогли сохранить свою породу пастушьих собак. Они начали выдавать на льготных условиях оленеводам снегоходы и в итоге корело- финская и шведская лайки стали терять свои природные качества. Ненецкая лайка может быть им интересна, как порода, которая может возродить традиционные способы хозяйствования на Севере благодаря научно-обоснованному скрещиванию с финскими и шведскими оленегонками», - добавил Туров.

Справка:

Ненецкая оленегонная лайка - порода, выведенная несколько веков назад на Европейском Севере и Ямале ненцами для выгула домашних оленей. В настоящее время распространена в районах традиционного оленеводства на севере и северо- востоке России, но в то же время приобрести ее крайне сложно: для свободной продажи таких псов никто не разводит, а цены колеблются в коридоре от 200 до 300 тысяч рублей.