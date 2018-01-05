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МИД Украины: «Путешествие украинцев в Россию – билет в один конец»

Департамент консульской службы украинского МИДа заявил, что в большинстве случаев поездка украинцев в Россию – билет в один конец, сообщают «Ведомости».

«Путешествие украинцев в Россию – часто билет в один конец. Подтверждено и задокументировано», – говорится в сообщении. Помимо этого документ ссылается на сообщение Службы безопасности Украины, где говорится о «незаконном задержании в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Ненастье».

«Предостережения Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированными фактами российских провокаций в рамках гибридной войны», – приводятся в сообщении слова председателя СБУ Василия Грицака.


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05 января в 10:32, просмотров: 1345, комментариев: 14


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Комментарии:
tanatos49
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06 января в 08:49
>>незаконном задержании в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Ненастье<<
И за каким лядом укрорыцарь, боровшийся против вторжения бронебурятов, попёрся в логово врага?
444
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06 января в 11:44
Да, наслушался родственников-телезрителей про российско-украинскую дружбу и поехал к ним в гости. Тут-то его "друзья" и повязали.
tanatos49 444
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06 января в 12:26
Какую дружбу? Война идёт уже четвёртый год, если верить укросми.
Или вы не верите Порошенко и его словах о 200 000 тысячах российских военных?

>>Тут-то его "друзья" и повязали. <<
Действительно, пострелял по мирянку на Донбассе, поборолся с российской агрессией, а потом припёрся к этому самому агрессору в гости.
"А нас то за шо?"
tanatos49
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06 января в 12:29
В Харькове националисты залили краской памятник маршалу Жукову... В Чернигове похитили бронзовый бюст Александра Пушкина... Факельные шествия с портретами пособников Гитлера в Киеве...
Действительно и чего это разумные люди берут с Украины билет в один конец?
Сергей Б 444
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06 января в 12:38
Александр, с Новым годом.
Лично я, Новый год встречал в компании украинцев. Никто никого не арестовал. Вот если бы к примеру с Тарантасом встречал, то наверняка в полиции оказался бы, за нанесение… Так что, никакой политики.
444 Сергей Б
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06 января в 13:20
С Новым Годом! У Тарантаса в выходные двойная оплата, небось, из бюджета идет. А с друзьями за праздничным столом он еще и до коликов ржет над циничной пропагандистской телевизионной чушью, которую тут от себя переписывает.
tanatos49
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06 января в 16:07
Вот и встретились два одиночества, 444 и Сергей Б
Наверное, их арестуют, ведь как знает любой борцун - в тоталитарной России нельзя собираться больше одного человека.
И по теме:
>>Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, выступая на пресс-конференции в Киеве: "В 2018 году Украина должна выплатить 51 миллиард долларов внешних долгов. Их вообще невозможно выплатить, у нас нет никаких резервов.<<
Как бы не пришлось украинцам Сергея Б задержаться в России
tanatos49 444
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06 января в 16:31
>>циничной пропагандистской телевизионной чушью, которую тут от себя переписывает<<
Огласите весь список, пожалуйста.
Roks tanatos49
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06 января в 17:07
Тарантас, в Украине идёт полным ходом Евро-ремонт с переходом на Евро-стандарт......подумай, через 3-4 года украинцы свалят домой... кто будет проживать в Сибири и на Дальном Востоке?
Roks tanatos49
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06 января в 17:13
Тарантас, ещё тебе, за любовь к лусскому миру ....«ДНР» ввели санкции против «ЛНР»
tanatos49 Roks
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07 января в 07:17
>>Тарантас, <<
Снова у вас комплексы? Лечиться не пробовали?

>>в Украине идёт полным ходом Евро-ремонт с переходом на Евро-стандарт.<<
Ога, как только долги выплатят

>>подумай, через 3-4 года украинцы свалят домой... кто будет проживать в Сибири и на Дальном Востоке? <<
3-4 года назад это уже обещали - "безвиз, европа, все дела". Спойте новую песню.
tanatos49 Roks
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07 января в 07:34
>>Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая с речью в Гааге на 14-х чтениях имени Норберта Шмельзера:«Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО»<<
Весь-мир-с-нами
444 tanatos49
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07 января в 11:56
Безвизовый режим с ЕС Украина получила. Вы тоже всей своей платной сворой визжали "Украина, без сомнения, не сможет получить безвизовый режим в ближайшие 20-25 лет". Ассоциация с ЕС вступила в силу осенью 2017-го. Ваша эта новость аж марта 2016-го года про Юнкера изрядно протухла насчет "это касается членства в НАТО". Тем более, что никто кроме российских лживых пропагандистов (и платных троллей вроде вас) никогда и не говорил, что Украина завтра вступит в НАТО. Эти подлецы аж целую огромную НАТОвскую базу в Крыму уже в 2013-м углядели. Ели они языками своими грязными и Владим владимыч зелеными человечками "отбили" бедных крымчан. Заодно прирезали себе огромную часть территории соседа, который под гарантии нерушимости границ отдал России третий в мире ядерный арсенал. Тем самым доказав аксиому: Даже тысячу раз подтвержденным международным соглашениям с Россией нельзя верить ни на йоту. Россия - хозяин своего слова. Хочет дает, хочет обратно берет...
444
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08 января в 00:02
Тарантас! Можешь минусы ставить, сколько влезет. Факт остается фактом...

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