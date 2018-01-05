МИД Украины: «Путешествие украинцев в Россию – билет в один конец»

Департамент консульской службы украинского МИДа заявил, что в большинстве случаев поездка украинцев в Россию – билет в один конец, сообщают «Ведомости».

«Путешествие украинцев в Россию – часто билет в один конец. Подтверждено и задокументировано», – говорится в сообщении. Помимо этого документ ссылается на сообщение Службы безопасности Украины, где говорится о «незаконном задержании в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Ненастье».

«Предостережения Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированными фактами российских провокаций в рамках гибридной войны», – приводятся в сообщении слова председателя СБУ Василия Грицака.