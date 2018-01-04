Мутко официально покинул оргкомитет Чемпионата мира – 2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко исключен из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На его место, председателем оргкомитета назначен гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, который также остаётся и на посту гендиректора.

Сообщалось также, что Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ.