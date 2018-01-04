Путин продлил ограничение на перевозки из Украины

Президент России Владимир Путин на полгода продлил запрет на перевозки товаров из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России, сообщает Газета.ру. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из указа следует, что запрет продлен до 30 июня 2018 года.

Как отмечает РИА «Новости», с 1 января 2016 года Россия ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в «санкционный» перечень.