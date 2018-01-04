В России могут ввести наказание за систематическое нарушение ПДД

МВД России предложило в 2018 году ввести дифференцированное наказание за систематические нарушения правил дорожного движения (ПДД), сообщает «Коммерсант».

«В 2018 году продолжится целенаправленная работа по наведению надлежащего порядка на дорогах страны, в первую очередь, это касается предложений о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, а также уточнении порядка установления факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, <...> установления ответственности за хулиганство со стороны участников дорожного движения»,— сказали в ведомстве.

Напомним, в начале декабря Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о передаче полномочий по администрированию штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью камер. Согласно документу, «письма счастья» автомобилисты будут получать не от ГИБДД, а от столичных органов власти.