Родственникам семей, погибших в массовом ДТП в Югре, окажут финансовую помощь

Родственникам югорчан, погибших в жутком ДТП на 158 километре трассы Ханты-Мансийск - Нягань, планируют оказать материальную помощь в размере 225 тысяч рублей на организацию похорон. Решением губернатора Югры средства будут выделены из резервного фонда правительства округа.



Напомним, что накануне в результате столкновения двух машин погибли десять человек. В автомобилях находились жители Сургута, Октябрьского района Югры и Пуровского района Ямала. Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение правительству региона оказать необходимое содействие родственникам погибших, обеспечить условия для проведения следственных мероприятий.

Как уточняют в пресс-службе окружного МЧС, сегодня в Нягань и Приобье прибывают родные и близкие погибших, и идет подготовка к проведению опознания. С родственниками погибших работают психологи.





Расследование уголовного дела по факту ДТП продолжается. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи продолжают работу на месте аварии.