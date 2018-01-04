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Ученые выяснили, чем опасен алкоголь

Алкоголь повреждает ДНК клеток-предшественников кровеобразующих клеток. Это повышает риск развития раковых заболеваний. Исследование было опубликовано в журнале Nature, сообщает Газета.ру.

Исследователи давали мышам раствор этанола, а затем анализировали ДНК стволовых клеток. Клетки крови были использованы, в частности, потому, что нанесенный им ущерб распространяется на весь организм. Как оказалось, ацетальдегид, продукт распада этанола, способен вызывать двухцепочечные разрывы в ДНК. Кроме того, у генетически модифицированных мышей, неспособных к выработке расщепляющих ацетальдегид ферментов, повреждений ДНК оказалось в четыре раза больше.

Организм защищается от воздействия ацетальдегида двумя способами, поясняют исследователи. Во-первых, с помощью группы ферментов ацетальдегиддегидрогеназ превращает ацетальдегид в ацетат, который может использовать для получения энергии. Во-вторых – пытается восстановить поврежденные ДНК. Однако у некоторых людей (особенно среди азиатов) врожденные мутации приводят к тому, что ни одна из этих систем защиты не работает, что значительно повышает риск развития рака, в частности – рака пищевода, предупреждают ученые.


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Сегодня в 15:54, просмотров: 140, комментариев: 0


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