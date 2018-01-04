Минобороны назвало фейком информацию об уничтоженных на сирийской авиабазе самолетах

Министерство обороны России назвало фейком информацию об уничтожении семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Lenta.ru

В ведомстве подтвердили сведения о минометном обстреле базы, в результате чего два военнослужащих погибли. Это произошло 31 декабря после наступления темноты.

В сообщении Минобороны говорится, что «сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории».

3 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов (четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный Ан-72).

Также ранее сообщалось об обстреле российской авиабазы 27 декабря. Тогда зенитный ракетно-пушечных комплекс «Панцирь-С1» перехватил две ракеты, запущенных боевиками из «Сирийской свободной армии».